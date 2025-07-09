Свердловский участок М-12 Москва — Казань — Екатеринбург запустят в июле

Строящийся участок М-12 расположен между населенными пунктами Дюртюли и Ачит

Фото: Динар Фатыхов

Участок трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург, который расположен в Свердловской области, планируют запустить в июле, заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Об этом сообщает ТАСС.

— Мы прекрасно понимаем, какой трафик едет как пассажирский, так и грузовой, потому что, конечно же, Уральский федеральный округ, безусловно, своими инвестиционными проектами и задачами государства, которые стоят перед округом и перед Свердловской областью притягивает очень много и инвестиций, и инициатив. Проект этой дороги очень важен и нужен и с точки зрения безопасности, и экономики, и развития, — сказал Денис Паслер на полях промышленной выставки «Иннопром».

Он отметил, что передвижение по трассе стало комфортнее и безопаснее и, кроме того, сократилось время в пути.



Строящийся в Свердловской области участок М-12 расположен между населенными пунктами Дюртюли и Ачит. Строительство дороги Дюртюли — Ачит будет завершено в середине лета 2025 года. Напомним, трасса М-12 «Восток» будет продлена до Екатеринбурга в текущем году, до Тюмени — в 2026 году.



Движение по трассе М-12 «Восток» до Казани было открыто в конце декабря 2023 года. Официальное открытие состоялось с участием президента России Владимира Путина по видеосвязи. Ее протяженность составляет 810 км и проходит по территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан.



В ноябре 2023 года правительство России утвердило продление автомагистрали до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.

Дарья Сайфиева