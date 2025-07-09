В Татарстане запустили горячую линию по вопросам своевременной оплаты труда
Звонки будут приниматься до конца июля по будням с 9:00 до 18:00
Прокуратура Татарстана запустила горячую линию по вопросам своевременной оплаты труда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Телефон: 8 (843) 291-19-17.
Звонки будут приниматься весь июль по будням с 9:00 до 18:00.
Ранее в Тукаевском районе Татарстана прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства на предприятии ООО «Челны-Мясо».
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