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В Татарстане запустили горячую линию по вопросам своевременной оплаты труда

13:11, 09.07.2025

Звонки будут приниматься до конца июля по будням с 9:00 до 18:00

В Татарстане запустили горячую линию по вопросам своевременной оплаты труда
Фото: Мария Зверева

Прокуратура Татарстана запустила горячую линию по вопросам своевременной оплаты труда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Телефон: 8 (843) 291-19-17.

Звонки будут приниматься весь июль по будням с 9:00 до 18:00.

Ранее в Тукаевском районе Татарстана прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства на предприятии ООО «Челны-Мясо».

Дарья Сайфиева

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