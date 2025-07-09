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Российские военные силы освободили населенный пункт Толстой в ДНР

12:12, 09.07.2025
Российские военные силы освободили населенный пункт Толстой в ДНР
Фото: Татьяна Демина

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Поддубное в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

— В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке.

Напомним, 4 июля российские военные силы освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.

Анастасия Фартыгина

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