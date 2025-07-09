Ученые из Казани разработали экологичную замену импортным белковым добавкам

Фото: Динар Фатыхов

Казанские ученые нашли способ заменить импортные белковые добавки в рационе перепелок. Специалисты Казанской академии ветеринарии предложили использовать личинок мухи черная львинка, что позволяет значительно повысить содержание незаменимых аминокислот в перепелиных яйцах — на 21%. Об этом сообщили в РИА «Новости».

По словам экспертов, использование личинок не только способствует импортозамещению, но и улучшает качество яиц. Личинки выращиваются на органических отходах, превращая их в ценный белок без применения антибиотиков и химических веществ. Это делает процесс более экологичным по сравнению с традиционными добавками.

Проректор по научной работе Казанской академии ветеринарии Асия Ежкова подчеркнула: «Личинки содержат полный набор белков и жиров в природной форме, что обеспечивает лучшее усвоение и более высокое качество конечного продукта».

Кроме того, выращивание личинок обходится дешевле, чем закупка импортных концентратов, и не подвержено влиянию валютных колебаний и санкций. Это решение не только экономически выгодно, но и соответствует современным требованиям к качеству продукции.

Анастасия Фартыгина