Первый российский электромобиль «Атом» нацелен на экспорт в Азию и страны СНГ

Фото: Максим Платонов

Первый отечественный электромобиль «Атом» в перспективе может быть экспортирован на рынки Азии и ближайших стран СНГ. Об этом сообщил операционный директор по маркетингу компании «Атом» Олег Вахромеев, пишет ТАСС.

— Это экспорт в ближайшие страны СНГ, это Азия, естественно. Понятно, что это Азия, потому что там есть очень «спросные» электромобили, — рассказал Вахромеев, поясняя выбор перспективных направлений.

Представитель компании также отметил растущий интерес к российскому электромобилю со стороны зарубежных партнеров.

— Да, интерес мы наблюдаем. То есть мы активно ведем свою GR-деятельность (government relations — взаимодействие с госорганами) с ближайшими странами СНГ. Общаемся с Китаем. Интерес к проекту есть, — подчеркнул Олег Вахромеев.

Разработчики российского электрокара «Атом» объявили о завершении сборки партии предсерийных прототипов под названием Vehicle Check (VC). Эти автомобили пройдут финальный этап проверки всех систем перед получением необходимых разрешений и запуском серийного производства.

Рената Валеева