УНИКС подписал контракт с американским центровым Маркусом Бингэмом

Баскетбольный клуб УНИКС заключил контракт с 24-летним центровым Маркусом Бингэмом (рост — 213 см, вес — 104 кг). В прошлом сезоне он выступал за тель-авивский «Хапоэль», с которым стал чемпионом Еврокубка.

Соглашение с Бингэмом оформлено по схеме «1+1», что дает ему возможность продолжить карьеру в УНИКСе после летней лиги НБА, где он сейчас играет за «Орландо». Ожидается, что после завершения лиги он вернется в Европу.

В «Хапоэле» Бингэм под руководством экс-тренера ЦСКА Димитриса Итудиса стал обладателем Кубка Европы и получил право играть в Евролиге. Однако клуб не сделал ему новое предложение, и интерес к игроку проявляли черногорская «Будучность» и итальянский «Виртус». Тем не менее УНИКС стал фаворитом на его трансфер благодаря наиболее выгодному предложению.

В прошлом сезоне Бингэм показывал неплохие результаты: в Кубке Европы он набирал 4,3 очка и 1,8 подбора, а в чемпионате Израиля — 10,5 очка, 4,7 подбора и 1,5 блок-шота.

В NCAA он играл за университет «Мичиган Стэйт» и выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2022 года, но не был выбран. Позже он подписал контракт с «Далласом», но из-за травмы так и не дебютировал за команду.

Также УНИКС объявил о подписании контракта с 30-летним разыгрывающим Пэрисом Ли. Соглашение оформлено по схеме «1+1».



Анастасия Фартыгина