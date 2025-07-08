Принудительные работы станут отдельным видом наказания в России

Фото: Анастасия Фартыгина

Госдума приняла законопроект, который выделяет принудительные работы в отдельный вид наказания. Теперь это не будет считаться альтернативой лишению свободы. Соответствующий документ опубликовали на сайте системы законодательной деятельности.

Согласно новому закону, исправительные работы будут назначаться только тем, кто имеет основное место работы. Принудительные же работы будут применяться к другим осужденным и будут выполняться в исправительных центрах под контролем уголовно-исполнительной системы.

Также расширяется список тех, кто не может получить наказание в виде принудительных работ. В него войдут мужчины, являющиеся единственными родителями детей младше трех лет.

Изменения затронут ряд статей Уголовного кодекса, которые будут дополнены новым видом наказания. Закон вступит в силу через 180 дней после публикации.

Кроме того, Минюст планирует уточнить порядок исполнения наказания для осужденных к принудительным работам, включая требования по регистрации и направлению осужденных к месту жительства.

Накануне в Госдуму внесли законопроект, который увеличивает уголовную ответственность для иностранных агентов за нарушения российского законодательства.



Анастасия Фартыгина