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Банк России опубликовал курс валют на среду, 9 июля

18:10, 08.07.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль укрепил свои позиции

Банк России опубликовал курс валют на среду, 9 июля
Фото: Артем Дергунов

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 9 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепил свои позиции.

Евро упал на 0,55 рубля, доллар — на 0,45 рубля, а юань — на 0,12 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,17 рубля;
  • евро — 91,97 рубля;
  • юань — 10,86 рубля.
Анастасия Фартыгина

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