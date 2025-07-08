Татарстан запустил гранты для молодоженов на проведение свадеб

Размер гранта составит 100 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Молодожены из Татарстана могут получить грант в размере 100 тыс. рублей на проведение свадьбы. Об этом рассказала первый замглавы Минмолодежи республики Софья Галиева-Мустафина на брифинге в Кабмине РТ.

До конца года гранты получат 80 пар моложе 35 лет, проживающих на территории Татарстана не менее трех лет.

Подать заявку на получение выплаты можно на портале «Услуги РТ 2.0». Кандидаты на получение гранта должны подготовить видеовизитку и пройти собеседование.

— Такой поддержки нет нигде, ни в России, ни в мире, — отметила Галиева-Мустафина.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за первые два месяца 2025 года число браков увеличилось на 16,9%.

Дарья Сайфиева