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Путин назначил Андрея Никитина министром транспорта России

16:59, 08.07.2025

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении

Путин назначил Андрея Никитина министром транспорта России
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта. Документ опубликован на сайте Кремля.

Ранее политик занимал должность заместителя главы Минтранса России.

7 июля стало известно, что президент Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности руководителя Минтранса России.

Сегодня Госдума утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта России. Его кандидатура была единогласно поддержана в Комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Дарья Сайфиева

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