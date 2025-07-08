Путин назначил Андрея Никитина министром транспорта России
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта. Документ опубликован на сайте Кремля.
Ранее политик занимал должность заместителя главы Минтранса России.
7 июля стало известно, что президент Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности руководителя Минтранса России.
Сегодня Госдума утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта России. Его кандидатура была единогласно поддержана в Комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.
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