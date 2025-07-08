В ЦИК Татарстана рассказали, как пожилым проголосовать из дома

О желании проголосовать удаленно нужно уведомить избирательную комиссию

Фото: Максим Платонов

Пожилые люди и лица с инвалидностью смогут проголосовать на выборах в Татарстане 14 сентября из дома. Об этом сообщил Центризбирком республики в эфире телеканала «Россия 24».

О желании проголосовать нужно уведомить избирательную комиссию. Принять участие в голосовании можно через родственников, соседей, социального работника — устно или по телефону.

Узнать номер своего избирательного участка можно на сайте ЦИК России в графе «Найти свой избирательный участок по адресу места жительства». Заявить о желании проголосовать на дому необходимо до 14 часов 14 сентября.



Голосование пройдет с 7.00 до 20.00.

На сегодняшний день прием заявок на участие в выборах раиса Татарстана продолжается. От политических партий России выдвинуто четыре кандидата. Двое из них — Руслан Юсупов (ЛДПР), Рустам Минниханов («Единая Россия») — представили в ЦИК РТ документы для выдвижения в качестве кандидата на выборах раиса Татарстана.

Прием документов завершается 11 июля в 18.00. Далее начнется регистрация кандидатов.



Дарья Сайфиева