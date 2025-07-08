В Татарстане мать погибших подростков получила компенсацию в 1 млн рублей
Трагедия произошла в феврале 2025 года вблизи станции Дербышки
Матери погибших на железной дороге детей выплатили компенсацию в размере 1 млн рублей. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Татарская транспортная прокуратура провела проверку после обращения матери подростков, которые погибли на железной дороге, о назначении компенсации морального вреда.
В феврале 2025 года в Казани рядом со станцией Дербышки Горьковской железной дороги двое подростков погибли около путей. Машинист применил экстренное торможение, но подростки получили смертельные травмы.
Суд удовлетворил иск транспортной прокуратуры в пользу матери погибших. Ей выплатили компенсацию морального вреда.
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