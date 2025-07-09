Резидентам индустриально-логистического парка «Дружба» в Татарстане предлагают особые привилегии

Фото: предоставлено "ИЛП "Поток"

Застройщик R1 Development рассказал о преимуществах для будущих резидентов инновационного индустриально-логистического парка «Дружба», который строится на территории «Туры 2.0» в 20 километрах от центра Казани.

ESG-парк нового поколения, спроектированный специально для размещения легких производств и логистики, предлагает возможности для бизнеса любого размера и разноформатные производственные помещения: light industrial подойдет как небольшой мануфактуре, так и крупному производству, big box — и малому предприятию, и логистическому центру. На территории парка можно будет реализовать любые технологические процессы, варианты производства и хранения продукции.

В основу «Дружбы» заложены принципы устойчивого развития и идея создания пространства для жизни, работы и отдыха. Так, в комплексе будут применены наиболее энергоэффективные решения и экологичные подходы к обращению с отходами. Большое значение уделяется благоустройству, поэтому будут обустроены обширный сквер с пешеходными дорожками, зеленые аллеи с велодорожками и велопарковками.

В индустриальном парке появятся учебный центр подготовки кадров и повышения квалификации, который позволит обучать персонал без отрыва от работы, коливинг на 300 мест с детским центром, автосервис и автомойка, площадки для отдыха и занятия спортом, молельные комнаты, кафе и фуд-траки.

предоставлено "ИЛП "Поток"

В рамках «Дружбы» также будут работать лаборатории для нужд резидентов. Кроме того, собственная сервисная компания предоставит весь спектр необходимых услуг для повышения комфорта и производительности. Особым преимуществом может стать бизнес-инкубатор. «Дружба» будет предоставлять предпринимателям ресурсы, инфраструктуру и консультации для запуска и развития их проектов, чтобы помогать начинающим компаниям снизить риски при запуске производства. В их распоряжении окажутся услуги консалтинга, юридические и бухгалтерские возможности, помощь в поиске инвесторов и партнеров, а также обучение и тренинги.

Сейчас готовится к запуску первый корпус «Дружбы», для которого уже есть первый резидент — один из лидеров рынка e-commerce России. На очереди — два big box по 22 000 м² и light industrial на 10 000 м². Здания продолжат вводить очередями до 2028 года.

Строительством «Дружбы» занимается R1 Development — федеральный застройщик с 12-летним опытом в проектировании. За годы работы компания реализовала свыше 150 проектов в 18 городах мира, оставив яркий след в архитектуре и инфраструктуре.

Становитесь резидентом «Дружбы»! Ждем вашего звонка по номеру 8 (800) 600-70-67 либо заявку на сайте.

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