В России возбуждено более 80 уголовных дел против организаторов финпирамид

Фото: Артем Дергунов

Более 80 уголовных дел возбуждено в 2024 году в отношении организаторов финансовых пирамид и псевдоброкеров по материалам Росфинмониторинга. Общая сумма ущерба от их деятельности, по предварительным данным, превысила 1 млрд рублей. Эти данные следуют из годового отчета российской финансовой разведки, пишет ТАСС.

— Более 80 уголовных дел возбуждено в отношении организаторов финансовых пирамид и псевдоброкеров c использованием материалов Росфинмониторинга в 2024 году. Установленная сумма ущерба от их деятельности составила порядка 1 млрд рублей, — отмечается в документе ведомства.

Криптоинвестор Руслан Захаркин, комментируя деятельность современных финансовых пирамид, заявил, что сейчас методы обмана практически не отличаются от тех, что были в 90-е годы во времена легендарных МММ, «Властелины», «Чара-банка» и других. Подробнее — в материале.

Рената Валеева