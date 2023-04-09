Криптоинвестор о финпирамидах: «Им не нужны офисы как во времена «МММ», им нужен лишь криптокошелек»

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Криптоинвестор Руслан Захаркин, комментируя современные финансовые пирамиды, заявил, что сейчас методы обмана практически не отличаются от тех, что были в 90-е годы во времена легендарных «МММ», «Властелины», «Чара-Банка» и других. Одно из отличий в том, что львиная доля «лохотронов» функционирует в интернете, сообщает РИА ФАН.

— Таким компаниям не нужны офисы, как во времена «МММ», им нужен лишь криптокошелек. Далее средства можно обналичить через любой обменный пункт, и вы никогда не узнаете, кто это сделал. Создается сайт инвестиционной компании под абстрактным названием «Рога и копыта», где обещается сверхдоходность за счет инвестиций в криптовалюту. Это может быть что угодно — от майнинга до трейдинга. Все это легенда, не имеющая ничего общего с реальностью, — объяснил специалист.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По его словам, что сейчас финпирамиды популяризируются через соцсети, telegram-каналы и прочие интернет-площадки и мессенджеры. Также к продвижению подключаются звезды отечественного шоу-бизнеса и другие «медийники».

— Помните экс-игроков сборной России по футболу и пирамиду «Фонд Гафаров и Партнеры»? — привел пример Захаркин.



Напомним, в начале апреля Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров создал и направил в Госдуму законопроект о тюремном наказании для создателей финансовых пирамид на срок до 12 лет. Хотят увеличить и штрафы — с 1,5 млн до 3 млн рублей. В качестве наказания предлагают также добавить конфискацию имущества.

В марте полицейские Казани пресекли деятельность финансовой пирамиды — ее участники с 2021-го по 2022 год привлекали деньги вкладчиков под предлогом различных инвестиционных программ, а затем похищали средства. По данным источников «Реального времени», речь идет о потребительском кооперативе «Аметист». Предварительный ущерб по заведенному уголовному делу оценили в 70 млн рублей.

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