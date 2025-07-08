Казанскую компанию «ИмпортТехСнаб» оштрафовали на 20 млн рублей за дачу взяток

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Советского района Казани по итогам проверки соблюдения антикоррупционного законодательства оштрафовала ООО «ИмпортТехСнаб» на 20 млн рублей. Как сообщает Генеральная прокуратура, компания передавала незаконное вознаграждение должностным лицам ОАО «Каздорстрой».

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что с 2022 по 2024 год директор ООО «ИмпортТехСнаб» через посредника передал должностным лицам ОАО «Каздорстрой» более 3 млн рублей. Деньги предназначались за общее покровительство коммерческой организации и содействие в ускорении оплаты по заключенным договорам поставок.

По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении ООО «ИмпортТехСнаб» дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Постановлением суда юридическое лицо признано виновным и оштрафовано на 20 млн рублей.

Житель Муслюмовского района Татарстана получил 4 года тюрьмы за получение взяток в размере свыше 3,5 млн рублей.

Рената Валеева