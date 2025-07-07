В Муслюмовском районе мужчина осужден за взятки в размере 3,5 млн рублей

Татарстанец приговорен к 4 годам тюрьмы

Фото: Максим Платонов

Житель Муслюмовского района Татарстана получил 4 года тюрьмы за получение взяток в размере свыше 3,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Бывший директор ФГБУ «Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища» в период с 2016 по 2020 год получал денежное вознаграждение от директора ООО «ЧОП «Патрон» за беспрепятственное участие организации в аукционах.

Он также брал взятки за создание благоприятных условий для заключения договоров на круглосуточную охрану зданий и территории Актанышского производственного участка водохранилища.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначил наказание в виде четырех лет тюрьмы с испытательным сроком пять лет и штрафом 5 млн рублей. Его также на десять лет лишили возможности занимать должности на госслужбе.

Дарья Сайфиева