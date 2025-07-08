Иран не нашел следы использования Израилем боеприпасов с обедненным ураном

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Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что проведенные исследования не выявили следов использования Израилем боеприпасов с обедненным ураном в ходе недавних атак на исламскую республику. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

— Проведенные исследования на данный момент еще не обнаружили следов использования обедненного урана, — говорится в заявлении иранского центра.

Ранее, в конце июня, иранское агентство Fars, ссылаясь на осведомленный источник, допускало возможность применения Израилем таких боеприпасов при ударах по некоторым важным объектам на территории Ирана, однако тогда подчеркивалось, что эти выводы не являются окончательными.

Напомним, операция Израиля против Ирана началась в ночь на 13 июня. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной военно-ядерной программы, в ответ на что целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики и авиабазы.

Иран отверг обвинения, ответив своими атаками. Стороны обменивались ударами в течение 12 дней. К конфликту присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.



Рената Валеева