Песков: Кремль потрясен смертью экс-министра транспорта Романа Старовойта
Президенту России Владимиру Путину было незамедлительно доложено о смерти бывшего министра транспорта страны Романа Старовойта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».
Песков также подчеркнул, что в Кремле были потрясены известием о смерти Романа Старовойта.
— Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже, — сказал он.
Напомним, 7 июля тело Романа Старовойта было обнаружено в его личном автомобиле. Основной версией причины смерти является самоубийство.
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