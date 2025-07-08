Песков: Кремль потрясен смертью экс-министра транспорта Романа Старовойта

Фото: Михаил Захаров

Президенту России Владимиру Путину было незамедлительно доложено о смерти бывшего министра транспорта страны Романа Старовойта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

Песков также подчеркнул, что в Кремле были потрясены известием о смерти Романа Старовойта.

— Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже, — сказал он.

Напомним, 7 июля тело Романа Старовойта было обнаружено в его личном автомобиле. Основной версией причины смерти является самоубийство.

Рената Валеева