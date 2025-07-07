Тело экс-министра транспорта Старовойта увезли из Одинцово, где он покончил с собой
Тело бывшего министра транспорта Романа Старовойта было погружено в ритуальную «Газель» и увезено с парковки в подмосковном Одинцово, где он, предположительно, покончил с собой, передает РИА «Новости».
Примерно в 18.00 мск тело Старовойта было погружено в автомобиль, после чего «Газель» покинула территорию.
Накануне, в понедельник, Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, а до этого занимал пост губернатора Курской области.
Позднее в тот же день официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что тело Старовойта было обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в его личном автомобиле. Основной версией произошедшего рассматривается самоубийство.
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