Осторожно, «раздолжнители»: как не попасть в ловушку при попытке избавиться от долгов

По данным Сбербанка, за прошлый год в Сети было размещено более 2,5 млн рекламных объявлений, которые обещали россиянам «избавление от долгов»

Многие россияне сталкиваются с проблемами погашения задолженностей, попадая в сети сомнительных организаций, предлагающих полное списание долгов. Такие фирмы обещают решить проблему быстро и без последствий, привлекая доверчивых граждан бесплатной консультацией и гарантиями успеха. Однако за яркими лозунгами скрываются серьезные риски потери имущества и больших денежных сумм.

Несмотря на привлекательность предложений, реальность оказывается иной: клиенты вынуждены оплачивать дорогостоящие услуги, иногда превышающие размер изначального долга. Эксперты отмечают, что такие фирмы используют лазейки в законодательстве, предлагая гражданам пройти процедуру банкротства, последствия которой могут оказаться негативными.

Кроме того, подобные компании намеренно вводят в заблуждение относительно условий процесса банкротства, рекомендуя избегать взаимодействия с банками-кредиторами. Такая позиция ведет лишь к усугублению финансовой ситуации должников.

Реальные истории пострадавших показывают, насколько опасно полагаться на подобные услуги. Например, Анастасия из Тульской области чуть не лишилась жилья, поверив словам консультанта, что квартира останется неприкосновенной.

Но женщина все же обратилась к сотрудникам Сбербанка, и в данном случае удалось найти оптимальное решение. Сейчас банк уже направил ей документы на разработку мирового соглашения, ожидается урегулирование ситуации.

Эксперты подчеркивают важность прямого обращения в кредитные учреждения для обсуждения возможных решений. Банки заинтересованы в сохранении активов и готовы предложить удобные механизмы рассрочки, отсрочку платежа или реструктуризацию долга. Именно открытый диалог с кредитором способен реально облегчить финансовую нагрузку заемщика и защитить его интересы.

Важно помнить, что любое предложение полного избавления от долгов требует тщательного рассмотрения и консультации с независимыми специалистами. Прежде всего важно сохранять бдительность и критическое мышление, чтобы не стать жертвой мошеннических схем.

— «Раздолжнители» заманивают обещаниями быстрого и легкого избавления от долгов, однако на деле большинство их методов приводят лишь к финансовым потерям и утрате имущества. Важно понимать, что честные юридические компании открыто сообщают обо всех сложностях и последствиях процедур банкротства, тогда как мошеннические структуры завлекают потребителей ложными гарантиями. Люди попадают в ловушку, оплачивая высокие комиссии за несуществующие услуги и игнорируя возможные альтернативные пути решения вопросов с долгами. Гораздо эффективнее обращаться непосредственно в банк, который заинтересован в конструктивном диалоге и готов предложить доступные варианты разрешения сложной финансовой ситуации, — заявил заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Денис Скребец.

По данным Сбербанка, за прошлый год в Сети было размещено более 2,5 млн рекламных объявлений, которые обещали россиянам «избавление от долгов». Ежегодно объем такой рекламы увеличивается в среднем на треть.

Участники рынка обсуждают с ЦБ и Генпрокуратурой, как найти управу на недобросовестных «раздолжнителей». В частности, банковское сообщество поддерживает инициативу по введению регулирования услуг таких компаний путем установления требований к их рекламе, и такой механизм уже находится на рассмотрении в Госдуме.