Голикова: Россия столкнется с сокращением числа женщин репродуктивного возраста к 2046 году

Фото: Максим Платонов

Количество женщин репродуктивного возраста в России к 2046 году сократится до 27 млн человек с нынешних 34 млн. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции КПРФ, передает ТАСС.

— То есть мы с вами, к сожалению, живем на убывающей траектории основной репродуктивной группы населения, — констатировала вице-премьер, подчеркнув серьезность демографической ситуации.

По данным Голиковой, средний возраст всех рождений в России составляет 29 лет, а возраст рождения первого ребенка — 26 лет.

Особую тревогу вызывает прогноз, согласно которому уже к следующему году самой малочисленной категорией россиянок станут женщины в возрасте 20—29 лет — ключевой репродуктивной группы, — их число составит 7,18 млн человек. Восстановление до 9,38 млн в этой возрастной группе ожидается лишь к 2038 году.

В 2025 году в России зарегистрировано более 1 миллиона заявлений о рождении детей.



Рената Валеева