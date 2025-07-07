В России в 2025 году зарегистрировали свыше 1 миллиона новорожденных

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году в России уже зарегистрировано более 1 миллиона заявлений о рождении детей. По данным РИА «Новости», на данный момент число таких заявлений составляет 1 057 234.

Среди новорожденных мальчиков оказалось немного больше, чем девочек: 51% против 49%. Также было зафиксировано около 7,3 тыс. случаев рождения двойняшек.

Средний возраст матерей составил 29,8 года, а отцов — 29,2 года. Интересно, что для 39% матерей это был первый ребенок, для 32% — второй. Третьего ребенка родили 18% женщин, а 11% стали мамами в четвертый и более раз.

Напомним, что многодетным семьям могут разрешить бесплатный проезд по платным дорогам.



Анастасия Фартыгина