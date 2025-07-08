Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с падением БПЛА вблизи Казани
Татарская транспортная прокуратура проводит проверку по факту падения беспилотного летательного аппарата вблизи Казани. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Напомним, 8 июля, в утреннее время, примерно в километре от посадочной полосы казанского аэродрома после взлета произошло падение беспилотника.
— В ходе учебного полета аппарат потерял управление и упал на дачный участок в СНТ «Дубки», — рассказала руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова.
В результате инцидента пострадавших нет. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
— На место происшествия выехал заместитель Татарского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа, — говорится в сообщении.
В транспортной прокуратуре подчеркнули, что в рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности полетов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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