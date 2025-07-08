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Виртуальная гадалка выманила у жительницы Казани почти 800 тыс. рублей

10:36, 08.07.2025
Виртуальная гадалка выманила у жительницы Казани почти 800 тыс. рублей
Фото: Реальное время

Жительница Казани стала жертвой мошенников, лишившись почти 800 тыс. рублей в попытке решить свои жизненные проблемы с помощью дистанционных магических обрядов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе.

Как выяснилось, женщина решила обратиться за помощью к ясновидящей. Обнаружив в интернете объявления о подобных услугах, потерпевшая связалась в мессенджере с незнакомкой, которая пообещала дистанционно помочь клиентке. За проведение «магических обрядов» лжецелительница потребовала оплаты.

Мошенница убедила доверчивую жительницу Казани строго следовать ее инструкциям и регулярно переводить средства на указанную карту, утверждая, что это необходимо для «срабатывания» ритуала. Потерпевшая осуществляла переводы по несколько раз в день. Когда собственные сбережения закончились, она занимала деньги у своих знакомых, продолжая надеяться на результат.

Злоумышленники активно создают поддельные аккаунты в популярных мессенджерах WhatsApp* и Telegram, выдавая себя за высокопоставленных чиновников.

Рената Валеева
Справка

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