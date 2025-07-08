У 76-летнего жителя Казани мошенники похитили более 4,6 млн рублей, представившись сотрудниками ФСБ

Фото: Артем Дергунов

С 1 по 4 июля 2025 года 76-летний житель Казани стал жертвой мошенников, которые, представившись сотрудниками ФСБ, похитили у него свыше 4,6 млн рублей. Злоумышленники действовали под предлогом предотвращения незаконного снятия денежных средств с банковской карты пенсионера. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

По данным ведомства, пожилому мужчине поступил звонок от неизвестных, которые убедили его в необходимости срочно «спасти» свои сбережения от несанкционированного доступа. Следуя инструкциям мошенников, пенсионер передал деньги курьерам в два этапа. Сначала 1,5 млн рублей были переданы одному человеку, а на следующий день — еще более 3,1 млн рублей другому. Общая сумма ущерба составила свыше 4,6 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева