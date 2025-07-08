Проблемы в турецких банках сохраняются, несмотря договоренности в Казани

Фото: Артем Дергунов

Проблемы с открытием банковских счетов в рублях в Турции все еще остаются актуальными, и сроки их решения остаются неизвестными. Об этом сообщил представитель одного из филиалов турецкого госбанка Ziraat в Анкаре, пишет РИА «Новости».

— Нет, по-прежнему проблемно, — заявили в финансовой организации, отвечая на вопрос о возможности открытия счета в российских рублях. По словам представителя банка, сроки «решения проблемы неизвестны».

Стоит отметить, что в октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что соответствующие ведомства двух стран работают над устранением препятствий в банковских транзакциях.

Напомним, что проблемы с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в Турции начались в середине прошлого года на фоне опасений вторичных санкций. Посол России в Турции в сентябре 2024 года сообщал, что в турецких банках участились случаи «выдавливания» компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, блокировки переводов и закрытия счетов.



Рената Валеева