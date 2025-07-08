С 1 августа в России вырастут пенсии для ряда категорий граждан

Фото: Артем Дергунов

С 1 августа 2024 года в России произойдет повышение пенсий для ряда категорий граждан, а также будет осуществлен перерасчет для работающих пенсионеров. Об этом рассказал «Прайму» доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.

По словам эксперта, наиболее существенная прибавка ожидает тех, кто отпраздновал 80-летний юбилей в июле текущего года либо получил в этом же месяце I группу инвалидности. Для них фиксированная выплата к пенсии увеличится более чем в два раза: ее размер составит 19 129,40 рубля вместо прежних 8 907,70 рубля.

— Также будет осуществлена беззаявительная корректировка размеров страховых пенсий пенсионеров, которые осуществляли свою трудовую деятельность в 2024 году, — сообщил Балынин. Максимальная сумма увеличения размера страховой пенсии по старости для данной категории пенсионеров составит 437,07 рубля.

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Рената Валеева