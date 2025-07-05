В Госдуме предложили увеличить возраст для выплаты единого пособия до 18 лет

Фото: Артем Дергунов

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить возраст ребенка, на которого назначается единое пособие, до 18 лет. Об этом пишет РИА «Новости».

— Комитет просит вернуться к рассмотрению вопроса об увеличении возраста ребенка, на которого назначается единое пособие, до 18 лет, — сказано в обращении.

Согласно действующему закону, право на единое пособие предоставляется беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

— В результате несовершеннолетние, проживающие в семье, где среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума, фактически досрочно лишаются ранее установленного для них уровня социальной поддержки, — добавляется в обращении.

Парламентарий также отметила, что на рассмотрении Госдумы находится ряд законопроектов об увеличении возраста ребенка, на которого назначается единое пособие, до 18 лет, однако правительство их не поддерживает.

В 2025 году в ряде российских регионов семьи с детьми смогут получать компенсацию части расходов на аренду жилья.



Рената Валеева