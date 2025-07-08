МВД предупредило о новой схеме мошенничества в WhatsApp*

Фото: Мария Зверева

МВД выпустило срочное предупреждение о новой, усовершенствованной схеме мошенничества. Злоумышленники активно создают поддельные аккаунты в популярных мессенджерах WhatsApp* и Telegram, выдавая себя за высокопоставленных чиновников.

— Мошенники активно используют старую схему, но с новыми деталями. Они создают поддельные аккаунты в WhatsApp* и Telegram, выдавая себя за глав субъектов РФ, представителей региональных законодательных и исполнительных органов власти и глав местного самоуправления, — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что после создания фальшивых аккаунтов злоумышленники начинают переписку с гражданами от имени этих руководителей. Для «подтверждения» и повышения убедительности они могут использовать дипфейк-технологии, имитируя короткий видеозвонок. В таких случаях, чтобы скрыть несовершенство подделки, мошенники ссылаются на «плохое качество связи».

Затем следует предупреждение о скором важном разговоре с якобы «правоохранительными органами». После этого, под предлогом проверки «секретности» информации и «выявленных фактов финансирования незаконных организаций», на жертву оказывается мощное психологическое давление с единственной целью — заставить отдать деньги преступникам.

Ранее МВД выпустило новое предупреждение о массовых мошеннических схемах, в рамках которых злоумышленники вынуждают граждан добровольно устанавливать вредоносное ПО на свои Android.

Рената Валеева