Минстрой установил норматив стоимости квадратного метра жилья на второе полугодие 2025 года

Фото: Артем Дергунов

Минстрой утвердил норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по России на второе полугодие 2025 года. Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации приказу, норматив составит 113 685 рублей. Это на 6% выше норматива, установленного на первое полугодие 2025 года, пишет РИА «Новости».



Этим же приказом утверждаются показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по регионам на третий квартал 2025 года.

Наиболее высокие показатели установлены для следующих регионов:

Чукотский автономный округ: 264 500 рублей;

Москва: 198 500 рублей;

Камчатский край: 178 900 рублей;

Ямало-Ненецкий автономный округ: 178 900 рублей;

Приморский край: 175 700 рублей;

Санкт-Петербург: 165 300 рублей;

Московская область: 164 200 рублей.

Самые низкие показатели зафиксированы в Кабардино-Балкарской Республике (55 100 рублей) и Республике Ингушетия (58 000 рублей).

Утвержденный норматив стоимости квадратного метра и показатели средней рыночной стоимости жилья используются федеральными и региональными властями при расчете размеров социальных выплат гражданам, предоставляемых на приобретение или строительство жилья за счет средств федерального бюджета.

Рената Валеева