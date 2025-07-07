Новый российский минивэн из Елабуги показали в Екатеринбурге

На Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, проходящей в Екатеринбурге, компания «Соллерс» официально представила свой новый бизнес-вэн Sollers SP7. Производство этой модели будет налажено на заводе компании в Елабуге. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобиль уже получено, пишут «Известия».

Sollers SP7 представляет собой ребрендинговую версию популярного китайского минивэна JAC Refine RF8, адаптированную для российского рынка. Его длина составляет 5200 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1830 мм. Полная масса заявлена на уровне 2600 кг.

На старте продаж ожидается единственная комплектация, оснащенная двухлитровым бензиновым турбомотором, развивающим 224 лошадиные силы. В паре с ним работает классический восьмиступенчатый автомат, передающий крутящий момент на передние колеса. Салон Sollers SP7 семиместный.

В списке опций новинки заявлены два люка, система камер кругового обзора, бесключевой доступ и шесть подушек безопасности, обеспечивающих высокий уровень пассивной безопасности.

Рената Валеева