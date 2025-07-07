Экс-директор «Зенита» Корнеев высказался о срыве трансфера Даку из «Рубина»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о сорвавшемся трансфере питерцев нападающего Мирлинда Даку из «Рубина». Функционер считает, что албанский футболист сильнее нынешних форвардов питерской команды.

По версии Корнеева, «Зенит» не был сильно заинтересован в переходе Даку.

— Нужно четко понимать, из-за чего на самом деле сорвалась сделка. Но по спортивным показателям, своим качествам Даку сильнее всех нападающих «Зенита». С этой точки зрения питерцы могут жалеть о том, что не подписали такого форварда. Видно, не так уж сильно, раз отпустили ситуацию. Я бы не раздумывал, — сказал Корнеев «Спорт-Экспрессу».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Зенит» вел переговоры о трансфере Даку из «Рубина» в начале июня. Стороны не смогли договориться о финансовой составляющей контракта футболиста с питерским клубом. По некоторым данным, в Казани намерены продлить соглашение с нападающим, значительно улучшив условия.

Даку в минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) забил 15 голов и стал вторым в гонке лучших бомбардиров чемпионата. Форвард «Рубина» по количеству забитых мячей уступил только Манфреду Угальде из «Спартака», отличившегося 17 раз.

Зульфат Шафигуллин