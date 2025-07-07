ЦИК Татарстана запустил конкурс «Всей семьей на выборы»

В прошлом году победителями стала семья из поселка Уруссу

Накануне Дня семьи, любви и верности Центральная избирательная комиссия Татарстана и Управление ЗАГС республики запустили конкурс «Всей семьей на выборы». Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-служба ЦИК.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо записать минутный видеоролик — презентацию своей семьи и продемонстрировать ее желание прийти на выборы в Единый день голосования 14 сентября. Видеоролик нужно отправить на электронную почту пресс-службы ЦИК Татарстана: Pressa.Cik@tatar.ru.

— Семья — это именно то, с чего начинается ответственность. И мы в Центральной избирательной комиссии республики хорошо понимаем, насколько участие татарстанских семей в выборах влияет на формирование гражданской культуры. Это не просто голосование, это совместное участие в нашем будущем, — отметил руководитель татарстанского ЦИК Андрей Кондратьев.

В 2024 году победителем республиканского конкурса «Всей семьей на выборы» стала многодетная семья Абрамовых из татарстанского поселка Уруссу. Главным призом для победителей стала поездка в Москву на встречу с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой.

По состоянию на 7 июля на муниципальные выборы в Татарстане подали заявки 311 самовыдвиженцев, 138 участников от партии «Единая Россия» и два человека от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».



Дарья Сайфиева