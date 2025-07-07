ЦИК РТ: на муниципальные выборы подали заявки 311 самовыдвиженцев

Единый день голосования в республике назначен на 14 сентября

Фото: Максим Платонов

По состоянию на 7 июля на муниципальные выборы в Татарстане подали заявки 311 самовыдвиженцев, 138 участников от партии «Единая Россия» и 2 человека от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Также продолжается прием заявок на участие в выборах раиса Татарстана. На сегодняшний день выдвинуто 4 кандидата от политических партий, двое из них — Руслан Юсупов (ЛДПР), Рустам Минниханов («Единая Россия») — представили в ЦИК РТ документы для выдвижения в качестве кандидата на выборах раиса Татарстана.

Прием документов завершается 11 июля в 18.00. Далее начнется регистрация кандидатов.

Единый день голосования назначен на 14 сентября. В этот день в Татарстане одновременно пройдут выборы раиса, дополнительные выборы депутата Госсовета по Мелекесскому округу, а также более 7,5 тысячи муниципальных избирательных кампаний.

Дарья Сайфиева