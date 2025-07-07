Прокуратура Верхнеуслонского района добилась погашения долга перед предпринимателем

Фото: Динар Фатыхов

В Верхнеуслонском районе прокуратура добилась полного погашения задолженности в размере более 254 тыс. рублей, которую ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ» имела перед местным предпринимателем. Долг образовался из-за несвоевременной оплаты контрактов на поставку медицинских лабораторных реагентов и круп, сообщили в пресс-службе.

Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Как установило надзорное ведомство, ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ» несвоевременно выполнила свои обязательства по оплате государственных контрактов, в результате чего перед поставщиком образовалась задолженность на сумму свыше 254 тысяч рублей.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района внесла в адрес главного врача медицинского учреждения представление об устранении допущенных нарушений. Кроме того, в отношении должностного лица ЦРБ было возбуждено дело об административном правонарушении по части 8 статьи 7.30.2 КоАП РФ (нарушение срока оплаты отдельных этапов исполнения контракта).

Рената Валеева