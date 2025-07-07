Путин подписал закон о ратификации соглашения с ОАЭ об устранении двойного налогообложения

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с ОАЭ об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Этот шаг призван значительно упростить ведение бизнеса и стимулировать взаимные инвестиции между двумя странами, устраняя практику двойного налогообложения и предотвращая недобросовестные схемы уклонения от уплаты налогов.

Соглашение было подписано в Абу-Даби 17 февраля 2025 года. Оно обеспечивает условия, при которых юридические и физические лица России и ОАЭ не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере. Решение этого вопроса будет способствовать обоюдному привлечению инвестиций и укреплению экономических связей.

Авиакомпания Etihad Airways объявила о начале регулярных рейсов из Международного аэропорта «Казань» в Абу-Даби.



Рената Валеева