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В Татарстане завершен ремонт участка дороги в Мензелинском районе

13:55, 07.07.2025
В Татарстане завершен ремонт участка дороги в Мензелинском районе
Фото: предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

В Мензелинском районе Татарстана завершился ремонт участка автомобильной дороги М-7 «Волга» — Старый Иркеняш — Татарская Мушуга в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность отремонтированного участка составляет 2 км (км 6,5 — км 8,5), сообщили в Миндортрансе республики.

На объекте были выполнены следующие работы:

  • устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16Нн;
  • укладка верхнего слоя покрытия из ЩМА-8 общей площадью более 14 тысяч квадратных метров;
  • укрепление обочин щебнем М-400 фр. на площади 6 тысяч квадратных метров;
  • нанесение дорожной разметки.
предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

Подрядчиком работ выступила компания АО «Татавтодор».

С 1 июля в Алькеевском районе Татарстана временно прекращается движение транспортных средств по автомобильной дороге Базарные Матаки — Чувашское Шапкино.

Рената Валеева

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