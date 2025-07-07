В Татарстане завершен ремонт участка дороги в Мензелинском районе
В Мензелинском районе Татарстана завершился ремонт участка автомобильной дороги М-7 «Волга» — Старый Иркеняш — Татарская Мушуга в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность отремонтированного участка составляет 2 км (км 6,5 — км 8,5), сообщили в Миндортрансе республики.
На объекте были выполнены следующие работы:
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16Нн;
- укладка верхнего слоя покрытия из ЩМА-8 общей площадью более 14 тысяч квадратных метров;
- укрепление обочин щебнем М-400 фр. на площади 6 тысяч квадратных метров;
- нанесение дорожной разметки.
Подрядчиком работ выступила компания АО «Татавтодор».
С 1 июля в Алькеевском районе Татарстана временно прекращается движение транспортных средств по автомобильной дороге Базарные Матаки — Чувашское Шапкино.
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