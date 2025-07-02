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В Татарстане до конца 2025-го прекратят движение по дороге Базарные Матаки — Чувашское Шапкино

14:49, 02.07.2025
В Татарстане до конца 2025-го прекратят движение по дороге Базарные Матаки — Чувашское Шапкино
Фото: Реальное время

С 1 июля 2025 года в Алькеевском районе Татарстана временно прекращается движение транспортных средств по автомобильной дороге Базарные Матаки — Чувашское Шапкино. Ограничение движения связано с проведением масштабного капитального ремонта данного участка автодороги, сообщили в Минтрансе.

Как сообщили в дорожных службах, полное перекрытие движения будет действовать до 30 декабря 2025 года. Целью проводимых работ является значительное улучшение качества дорожного полотна, повышение безопасности и пропускной способности трассы.

Для объезда закрытого участка предлагаются следующие автодороги общего пользования регионального значения Татарстана:

  • Алексеевское — Высокий Колок;
  • Нижнее Алькеево — Чувашское Бурнаево — Верхнее Колчурино;
  • Чувашское Шапкино — Новая Сихтерма;
  • Новая Сихтерма — Сиктерме;
  • Подъезд к с. Сиктерме.

С 1 июля движение транспорта будет временно закрыто на участке автодороги Кузайкино — Нурлат — от км 91,6 до км 83,8.

Рената Валеева

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