В Татарстане до конца 2025-го прекратят движение по дороге Базарные Матаки — Чувашское Шапкино
С 1 июля 2025 года в Алькеевском районе Татарстана временно прекращается движение транспортных средств по автомобильной дороге Базарные Матаки — Чувашское Шапкино. Ограничение движения связано с проведением масштабного капитального ремонта данного участка автодороги, сообщили в Минтрансе.
Как сообщили в дорожных службах, полное перекрытие движения будет действовать до 30 декабря 2025 года. Целью проводимых работ является значительное улучшение качества дорожного полотна, повышение безопасности и пропускной способности трассы.
Для объезда закрытого участка предлагаются следующие автодороги общего пользования регионального значения Татарстана:
- Алексеевское — Высокий Колок;
- Нижнее Алькеево — Чувашское Бурнаево — Верхнее Колчурино;
- Чувашское Шапкино — Новая Сихтерма;
- Новая Сихтерма — Сиктерме;
- Подъезд к с. Сиктерме.
С 1 июля движение транспорта будет временно закрыто на участке автодороги Кузайкино — Нурлат — от км 91,6 до км 83,8.
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