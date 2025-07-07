«Выгодные инвестиции»: жительница Чистополя лишилась более полумиллиона
В Чистополе 66-летняя местная жительница стала жертвой крупного мошенничества, потеряв 813 тыс. рублей под предлогом выгодных инвестиций. По факту обмана возбуждено уголовное дело, сообщили в ОМВД России по Чистопольскому району.
Согласно показаниям заявительницы, в начале мая текущего года ей позвонил неизвестный, представившийся финансовым экспертом и предложивший уникальную возможность получения высокого дохода через инвестиции.
Она последовательно выполняла все его инструкции: переводила денежные средства на счета, указанные мошенниками, используя систему быстрых платежей. По указаниям аферистов, женщина даже открывала счета в различных банках и оформляла кредиты, чтобы увеличить «инвестиционный портфель». Более того, злоумышленники убедили ее предоставить доступ к своему телефону путем демонстрации экрана, получив таким образом конфиденциальные данные банковских карт и счетов.
В результате двух месяцев взаимодействия с мнимыми инвесторами, жительница Чистополя лишилась внушительной суммы — 813 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».