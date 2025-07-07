Подержанные авто в Татарстане подешевели на 1,2% во втором квартале 2025 года

Фото: Артем Дергунов

Средняя цена наиболее востребованных машин на вторичном рынке в Татарстане снизилась на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 850 000 рублей. При этом стоимость некоторых моделей упала более чем на 10%, сообщили «Реальному времени» аналитики «Авито Авто».

По сравнению с II кварталом 2024 года наиболее заметно подешевели автомобили марок Opel (на 13,8%), Chevrolet (на 11,6%), Nissan (на 10,9%), Renault (на 10,3%) и Ford (на 8,4%).

За рассматриваемый период снижение средней цены было отмечено более чем на 25 популярных моделей. Лидером по удешевлению стала Lada Largus, потерявшая 16,6% от своей стоимости. Более чем на 10% также подешевели Toyota Corolla (-15%), Lada Kalina и Ford Focus (-14,3% каждая), а также Opel Astra (-13,8%).

В сравнении с первым кварталом текущего года наиболее значительное снижение цен продемонстрировали представители марок Opel (на 5,1%), LADA (на 3,6%), Ford (на 3,1%), Chevrolet (на 2%) и Nissan (на 1,9%). Среди моделей за этот период наиболее заметно потеряли в цене Renault Duster (-6,8%), Honda Civic (-5,4%), LADA Kalina (-5,3%), Opel Astra (-5,1%) и Ford Focus (-4,8%).

Реальное время / realnoevremya.ru

— Формирование средней цены на вторичном авторынке — сложный процесс, зависящий от множества факторов, в том числе от текущего баланса спроса и предложения на автомобили с пробегом и в сегменте новых авто. И сейчас они складываются в пользу покупателей: выбор на отечественном рынке стал шире, число предложений на платформе за год выросло на 21%, а цены — ниже. Определить, насколько цена выбранного автомобиля соответствует рынку, поможет «Авито Оценка». На основе технологий искусственного интеллекта сервис анализирует множество показателей — от года выпуска и модификации авто до сумм сделок с аналогичными машинами — и подсказывает актуальную рыночную стоимость, — прокомментировал директор направления «Автомобили с пробегом» Андрей Ковалев.

Рената Валеева