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Татарстан вошел в топ-5 регионов России по стоимости новостроек

12:43, 07.07.2025
Татарстан вошел в топ-5 регионов России по стоимости новостроек
Фото: Динар Фатыхов

Цены на новостройки в России продолжают расти. За последний месяц они увеличились на 0,9%, достигнув 175 тыс. рублей за квадратный метр. В годовом исчислении средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 6,4%, сообщили в пресс-службе Единого ресурса застройщиков

После Москвы и Санкт-Петербурга в топ-10 входят:

  • Алтай — 243 250 руб.
  • Сахалинская область — 203 991 руб.
  • Амурская область — 195 635 руб.
  • Московская область — 190 641 руб.
  • Татарстан — 189 878 руб.
  • Камчатский край — 183 370 руб.
  • Ямало-Ненецкий автономный округ — 180 643 руб.
  • Республика Саха (Якутия) — 178 523 руб.

Напомним, что в первом полугодии 2025 года девелоперы в крупнейших городах России вывели в продажу новостройки общей площадью 3,8 млн кв. м. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Анастасия Фартыгина

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