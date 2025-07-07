Татарстан вошел в топ-5 регионов России по стоимости новостроек

Фото: Динар Фатыхов

Цены на новостройки в России продолжают расти. За последний месяц они увеличились на 0,9%, достигнув 175 тыс. рублей за квадратный метр. В годовом исчислении средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 6,4%, сообщили в пресс-службе Единого ресурса застройщиков

После Москвы и Санкт-Петербурга в топ-10 входят:

Алтай — 243 250 руб.

Сахалинская область — 203 991 руб.

Амурская область — 195 635 руб.

Московская область — 190 641 руб.

Татарстан — 189 878 руб.

Камчатский край — 183 370 руб.

Ямало-Ненецкий автономный округ — 180 643 руб.

Республика Саха (Якутия) — 178 523 руб.

Напомним, что в первом полугодии 2025 года девелоперы в крупнейших городах России вывели в продажу новостройки общей площадью 3,8 млн кв. м. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Анастасия Фартыгина