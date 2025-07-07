Российские авиакомпании отменили почти 500 рейсов за два дня

Фото: Динар Фатыхов

С 5 по 7 июля российские авиакомпании отменили 485 рейсов, а также задержали почти 1,9 тыс. рейсов. Об этом сообщает Росавиация.

По информации ведомства, в указанный период 88 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Из-за сложившейся ситуации более 43 тыс. пассажиров вынуждены были вернуть свои билеты.

Кроме того, в гостиницах нашли временное убежище 94 тыс. человек. Авиакомпании предоставили пассажирам 199 тыс. ваучеров на напитки и 155 тыс. на питание.

Напомним, что в аэропорту Казани наблюдаются задержки: 20 рейсов не вылетают по расписанию. Среди отмененных рейсов — самолет в Тегеран, который должен был вылететь в 11:45, и рейс в Петербург на 19:30.



Анастасия Фартыгина