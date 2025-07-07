В казанском аэропорту задержали почти 20 рейсов, пять отменили

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Казани наблюдаются задержки: 20 рейсов не вылетают по расписанию. Среди отмененных рейсов — самолет в Тегеран, который должен был вылететь в 11:45, и рейс в Петербург на 19:30.

По информации с онлайн-табло аэропорта:

пассажиры рейса в Астрахань, который должен был вылететь в 08:45, теперь ждут отправления до 12:20;

рейсы в московский аэропорт Шереметьево перенесены на 13:30 и 15:05 вместо запланированных 08:55 и 10:30;

вылет самолета в Сочи задерживается до 14:25 вместо 09:50;

рейс в Петербург с 12:05 перенесен на 19:15;

самолет в Анталью, который должен был вылететь в 12:10, теперь отправится в 18:00.

рейс в Нарьян-Мар вылетит в 16:45 вместо 14:05, а в Уфу — в 18:05 вместо 14:45.

Задержки также касаются прилета. Пассажиры ожидают рейсы из Барнаула, Сочи, Москвы, Антальи, Петербурга, Нарьян-Мара и Астрахани. Несмотря на режим «беспилотной опасности» в республике, аэропорт продолжает работать в обычном режиме.

Анастасия Фартыгина