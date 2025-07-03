В 2025 году семьи с детьми смогут получать компенсацию на аренду жилья

Фото: Артем Дергунов

В 2025 году в ряде российских регионов семьи с детьми смогут получать компенсацию части расходов на аренду жилья. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин в интервью RT на русском.

— Государство продолжает расширять меры поддержки семей с детьми. Компенсация аренды — это не просто финансовая помощь, а важный шаг к стабильности для тех, кто пока не может позволить себе собственное жилье, — подчеркнул депутат. Он добавил, что в некоторых регионах будут учитывать не только материальное положение, но и демографическую ситуацию.

В частности, в Рязанской, Тульской и Ленинградской областях выплаты предназначены для молодых семей, где возраст родителей не превышает 35 лет, а ребенок родился после 1 января 2025 года. Размер компенсации составит от 50% до 75% от стоимости аренды, с установленными максимальными пределами.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Чаплин также уточнил, что в таких областях, как Томская и Свердловская, предусмотрены дополнительные льготы для студентов, что важно для молодых пар, совмещающих учёбу и воспитание детей. В Липецкой области и Бурятии компенсация будет доступна малообеспеченным семьям с доходом ниже прожиточного минимума.

Для оформления компенсации потребуется предоставить договор аренды, документы о доходах и свидетельства о рождении детей. В некоторых регионах, например, в Новгородской области, выплаты будут рассчитываться исходя из нормы жилой площади.

— Этот проект — часть системной работы по улучшению жилищных условий семей. В сочетании с другими мерами, такими как ипотечные льготы и программы социального найма, он поможет сделать жизнь людей комфортнее, — заключил Чаплин.

Напомним, что в Татарстане создадут пункты проката детских товаров для молодых семей. Пункты проката планируется разместить на базе действующих организаций социального обслуживания.

Анастасия Фартыгина