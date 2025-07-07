Казанский «Рубин» вошел в топ-7 клубов РПЛ по тратам на трансферы за 10 лет

Потратили свыше 100 млн евро на трансферные сделки за последнее десятилетие

Фото: Динар Фатыхов

«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» возглавили список команд Российской премьер-лиги (РПЛ) по тратам на трансферы за последние десять лет — с 2015 года. Соответствующую статистику привели в «Мяч RU».

Расходы казанского «Рубина» на этом отрезке составили €101 млн, клуб занял в списке команд РПЛ седьмое место. Лидером стал «Зенит», потративший за десять лет €481 млн, у «Спартака» — €272 млн, у «Краснодара» — €172 млн. В топ-6 также вошли «Локомотив» — €148 млн, «Динамо» Мск — €136 млн и ЦСКА — €106 млн.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом составители рейтинга включили в список только 16 действующих участников РПЛ. Меньше всех из представленных команд тратили в махачкалинском «Динамо» — €3 млн.



По данным портала Transfermarkt, чаще всего игроки в «Рубин» переходили из «Ростова» (13 сделок), «Зенита» (7) и «Краснодара» (6). Самыми дорогими приобретениями с 2015 по 2025 год стали Рубен Рочина (сезон-16/17, €10 млн), Максим Лестьенн (сезон-16/17, €10 млн) и Андерс Дрейер (сезон-21/22, €7 млн).

Зульфат Шафигуллин