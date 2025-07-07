ФСБ задержала четверых россиян, ставших жертвами мошенников, работающих на Украину

Фото: Максим Платонов

ФСБ России задержала четырех граждан, которые стали жертвами мошенников, действовавших по указанию украинских спецслужб. Задержания прошли в Челябинской, Ивановской и Тульской областях. Об этом сообщили РИА «Новости».

По данным ФСБ, молодые люди, родившиеся в 1992, 2001 и 2004 годах, поджигали автомобили сотрудников правоохранительных органов и повреждали опоры высоковольтных линий. Они также занимались разведкой и съемкой объектов транспортной и энергетической инфраструктуры.

Задержанные рассказали, что под влиянием мошенников перевели деньги на «безопасные счета». Суммы колебались от 250 тыс. до 1,5 млн рублей. После этого с ними связались люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и, угрожая уголовной ответственностью за финансирование Вооруженных сил Украины, заставили их совершить преступления под предлогом проверки антитеррористической безопасности.

ФСБ отметила, что за эти действия задержанным может грозить до 20 лет лишения свободы.

Анастасия Фартыгина