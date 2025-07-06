Путин сообщил о сборе более 54 млрд рублей на поддержку спецоперации

Президент России Владимир Путин объявил, что в рамках акции «Все для Победы!» было собрано более 54 млрд рублей на поддержку специальной военной операции. Об этом он сообщил 6 июля на форуме, посвященном этой инициативе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— За три года в акцию включились миллионы граждан, крупные корпорации, малые предприятия и трудовые коллективы. В общей сложности собрано 54,5 млрд рублей народных средств, — подчеркнул Путин.

Он добавил, что собранные средства были направлены на обеспечение фронта необходимым оборудованием, техникой, квадрокоптерами и аптечками, а также на закупку более 14 тыс. автомобилей и другого транспорта.

Путин подчеркнул, что поддержка акции охватывает всю страну и граждане демонстрируют единство и силу.

— Общественная поддержка поистине всенародна, в ней участвует вся страна. Во всех регионах создаются волонтерские братства, — сказал он.

Также президент поблагодарил волонтеров «Народного фронта» за их труд и преданность Родине.

Напомним, что в Рио-де-Жанейро стартовал саммит БРИКС. Глава МИД России Сергей Лавров уже прибыл в Бразилию. Владимир Путин примет участие в пленарном заседании по видеосвязи.