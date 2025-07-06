Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС, который пройдет 6—7 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече участники обсудят результаты работы объединения в трех ключевых областях: политика и безопасность, экономика и финансы, а также культурно-гуманитарное сотрудничество.

Кроме того, планируется рассмотреть актуальные глобальные и региональные проблемы. Лавров также проведет ряд двусторонних встреч в рамках саммита.

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании по видеосвязи.

В 2024 году в состав БРИКС вошли Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а в январе 2025 года — Индонезия. В статусе партнеров с блоком сотрудничают такие страны, как Белоруссия, Куба, Казахстан и другие.

Накануне в рамках обсуждений в БРИКС Россия представила инициативы по созданию трансграничной системы платежей и перестраховочной компании. Министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что эти предложения, выдвинутые во время председательства России в объединении.



Анастасия Фартыгина