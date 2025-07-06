Россияне считают нормальным доходом 81 тыс. рублей в месяц

Фото: Артем Дергунов

По данным опроса НИУ ВШЭ, средний доход, необходимый россиянам для комфортной жизни, составляет 81 тыс. рублей в месяц. Это на 14% больше, чем в прошлом году, когда этот показатель равнялся 70,8 тыс. рублей.

71% опрошенных считают «нормальным» доход в диапазоне от 30 до 100 тыс. рублей. Треть респондентов оценивают «нормальный» доход в пределах 30—50 тыс. рублей, а четверть — от 70 до 100 тыс. Лишь 14% готовы жить на сумму менее 30 тыс. рублей, в то время как 6% считают приемлемым уровень жизни от 150 тыс. рублей.

Интересно, что представления о «нормальном» доходе значительно изменились за последний год, особенно среди жителей Уральского и Южного федеральных округов, где рост составил 28—29%. Также увеличились ожидания у семей с детьми и обеспеченных домохозяйств.

Накануне глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить возраст ребенка, на которого назначается единое пособие, до 18 лет.



Анастасия Фартыгина